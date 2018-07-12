Twitter видалить десятки мільйонів заблокованих акаунтів користувачів

Як повідомляється, більшість таких акаунтів належать реальним користувачам

Соціальна мережа Twitter протягом тижня видалить акаунти, які раніше були заблоковані у зв'язку з підозрілою активністю. Про це йдеться в повідомленні у блозі компанії.

Як зазначають в Twitter, більшість таких акаунтів належать реальним користувачам, які в якийсь момент втратили над ними контроль і не змінили на вимогу компанії пароль.

Заначимо, раніше вже повідомлялося, що соціальна мережа Twitter вирішила видаляти підозрілі акаунти.

Зокрема, зазначалося, що довгий час блокувалися саме ті акаунти, в поведінці яких спостерігалися різкі зміни. Власники таких профілів не могли залогуватися до тих пір, поки не скидали пароль або не підтверджували, що володіють аккаунтом.

Також повідомлялося, що причиною видалення може стати публікація сумнівних посилань, попадання в чорні списки або часті згадки інших користувачів.

Нагадаємо, раніше в керівництві Twitter заявили, що соцмережа введе обов'язкове підтвердження реєстрації користувачів через електронну пошту і телефонні номери.

Також повідомлялося, що Twitter протягом травня-червня 2018 року заблокував понад 70 мільйонів акаунтів в рамках кампанії боротьби з ботами і тролями.