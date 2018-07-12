Twitter може почати видалення підозрілих акаунтів

Більшість користувачів втратять близько чотирьох передплатників

Соціальна мережа Twitter вирішила видаляти підозрілі акаунти. Про це йдеться в блозі компанії.

Так, повідомляється, що довгий час блокувалися саме ті акаунти, в поведінці яких спостерігалися різкі зміни. Власники таких профілів не могли залогуватися до тих пір, поки не скидали пароль або не підтверджували, що володіють аккаунтом.

"На цьому тижні ми будемо видаляти заблоковані профілі з лічильника числа передплатників", - йдеться в повідомленні.

Крім того, керівництво соціальної мережі попереджає, що більшість користувачів позбавлятися до чотирьох передплатників.

"Ми розуміємо, що це може бути важко для деяких, але ми віримо, що точність і відкритість зроблять Twitter більш надійним сервісом для публічних бесід", - зазначили в Twitter.

Зазначено, що причиною видалення може стати публікація сумнівних посилань, попадання в чорні списки або часті згадки інших користувачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що соціальна мережа Twitter введе обов'язкове підтвердження реєстрації користувачів через електронну пошту і телефонні номери.