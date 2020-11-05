Twitter три раза за день пометил сообщение Трампа как сомнительное

Twitter третий раз за день пометил пост президента США Дональда Трампа о прошедших в стране выборах как "спорный контент". Трамп написал, что штаб его соперника, демократа Джо Байдена, прилагает все усилия, чтобы как можно скорее обогнать его в Пенсильвании.

Сообщения Трампа в Twitter остаются с пометками.

Трамп написал, что лидировал на выборах президента США "во многих ключевых штатах", даже в тех, которые находились под контролем Демократической партии.

"Они изо всех сил пытаются уничтожить преимущество в Пенсильвании в 500 тыс. голосов. Как в Мичигане и других штатах!", - написал президент.

Затем, по данным Трампа, он начал "волшебным образом" уступать лидерство своему сопернику Джо Байдену. По мнению Трампа, это произошло после того, как в этих штатах начали считать "внезапно появившиеся пачки бюллетеней".

Ранее Twitter счел спорным контентом другой пост Трампа. В том твите президент написал, что соперники пытаются украсть у него победу на выборах, и добавил, что никогда не позволит им сделать это.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Подсчет голосов еще не окончен.

Напомним, ОБСЕ раскритиковали заявления действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о якобы массовых нарушениях на выборах. Такие заявления вредят доверию к демократическим институтам США.

Ранее Трамп заявил о нарушениях в некоторых округах штата Мичиган, где лидирует его конкурент Джо Байден, и попросил суд остановить подсчет голосов.

Кроме того, в штабе Трампа заявляли о намерении просить суд объявить пересчет голосов в штате Висконсин, где также лидирует представитель демократов Байден.