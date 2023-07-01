Twitter тепер не буде показувати повідомлення користувачам без реєстрації

Користувачам, які спробують переглянути контент у Twitter, буде запропоновано зареєструвати обліковий запис або увійти в уже наявний обліковий запис, щоб побачити свої улюблені твіти.

У листі на ім'я генерального директора Microsoft Сатьї Наделли адвокат Маска Алекс Спіро в травні попросив технологічного гіганта провести аудит використання контенту Twitter, стверджуючи, що розробник Windows порушив угоду про використання даних соціальної мережі.

Компанія ініціювала низку заходів, щоб повернути рекламодавців, які покинули платформу за часів Маска, і збільшити доходи від передплати, зробивши верифікаційні позначки частиною програми Twitter Blue.

Twitter під керівництвом Маска

Минулого року Ілон Маск викупив компанію та одноіменний соцмереж Twitter і став її гендиректором. Відразу ж після купівлі відбулося масштабне скорочення співробітників, зокрема інженерів, що спричинило проблеми в роботі самої соцмережі.

Зокрема, підприємець звільнив весь брюссельський офіс компанії, що викликає занепокоєння щодо того, чи зможе компанія внести необхідні зміни, щоб відповідати правилам ЄС. Недотримання DSA може коштувати компанії штрафу в розмірі до 6% від її річного доходу або навіть подвигти Єврокомісію повністю заборонити платформу.

Крім того, Маск змінив ряд правил соцмережі, зокрема щодо поширення російської пропаганди та дезінформації, а також зробив платними послуги, які раніше надавалися безкоштовно.

Серед іншого,Маск запустив програму монетизації контенту у Twitter. Соціальна мережа дозволить користувачам стягувати плату за доступ до свого контенту – від довгого тексту до багатогодинного відео. До того ж, за словами Маска, у Twitter з'явиться функція дзвінків та відеочатів.

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