Twitter теперь не будет показывать сообщения пользователям без регистрации

Пользователям, которые попытаются просмотреть контент в Twitter, будет предложено зарегистрировать учетную запись или войти в уже существующую учетную запись, чтобы увидеть свои любимые твиты.

В письме на имя генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы адвокат Маска Алекс Спиро в мае попросил технологического гиганта провести аудит использования контента Twitter, утверждая, что разработчик Windows нарушил соглашение об использовании данных социальной сети.

Компания инициировала ряд мер, чтобы вернуть рекламодателей, которые покинули платформу при Маске, и увеличить доходы от подписки, сделав верификационные отметки частью программы Twitter Blue.

Twitter под руководством Маска

В прошлом году Илон Маск выкупил компанию и одноименную соцсеть Twitter и стал ее гендиректором. Сразу же после покупки последовало масштабное сокращение сотрудников, в частности инженеров, повлекшее проблемы в работе самой соцсети.

В частности, предприниматель уволил весь брюссельский офис компании, что вызывает беспокойство по поводу того, сможет ли компания внести необходимые изменения, чтобы соответствовать правилам ЕС. Несоблюдение DSA может стоить компании штрафа в размере до 6% от ее годового дохода или даже побудить Еврокомиссию полностью запретить платформу.

Кроме того, Маск изменил ряд правил соцсети, в частности касательно распространения российской пропаганды и дезинформации, а также сделал платными услуги, которые ранее предоставлялись бесплатно.

Среди прочего, Маск запустил программу монетизации контента в Twitter. Социальная сеть позволит пользователям взимать плату за доступ к своему контенту - от длинного текста до многочасового видео. К тому же, по словам Маска, в Twitter появится функция звонков и видеочат.

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