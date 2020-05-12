Twitter разрешил своим сотрудникам бесконечно работать удаленно

Во вторник, 12 мая, Twitter стал первой крупной технологической компанией, позволившей своим сотрудникам бесконечно работать удаленно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство BuzzFeed.

Также компания сообщила, что до сентября не будет деловых поездок, за очень немногими исключениями, и не будет никаких мероприятий до конца 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter будет ставить метки на записи с ложными данными по коронавирусу. Некоторые записи будут удалять. Также компания экспериментирует с функциями, что позволят обозначать ложную информацию или "фейки" под твитом пользователей.

Также РБК-Украина писало, что технологический гигант Amazon продлил удаленный режим работы до октября. При этом часть сотрудников компании работают из дома с марта.