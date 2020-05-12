Twitter дозволив своїм співробітникам нескінченно працювати віддалено

У вівторок, 12 травня, Twitter став першою великою технологічною компанією, яка дозволила своїм співробітникам нескінченно працювати віддалено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство BuzzFeed.

Також компанія повідомила, що до вересня не буде ділових поїздок, за дуже небагатьма винятками, і не буде ніяких заходів до кінця 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Twitter буде ставити мітки на записи з неправдивими даними щодо коронавірусу. Деякі записи будуть видаляти. Також компанія експериментує з функціями, що дозволять позначати неправдиву інформацію або "фейки" під твітом користувачів.

Також РБК-Україна писало, що технологічний гігант Amazon продовжив віддалений режим роботи до жовтня. При цьому частина співробітників компанії працюють з дому з березня.