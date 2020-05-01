Amazon продлил удаленный режим работы до октября

Иллюстративное фото (facebook.com/amazon)

Часть сотрудников Amazon работают из дома с марта

Американская компания Amazon, которая работает в сфере электронной коммерции, сообщила, что продлевает удаленный режим работы для части своих сотрудников до 2 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, такое решение было принято из-за проверки складов компании, где, возможно, были выявлены нарушения правил безопасности во время пандемии коронавируса.

"Сотрудники, работающие в роли, которую можно эффективно выполнять дома, могут делать это как минимум до 2 октября", - сообщил представитель Amazon в своем заявлении по электронной почте в пятницу, 1 мая.

Также отмечается, что генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс на прошлой неделе заявила, что Amazon, возможно, нарушил меры безопасности и методы работы на фоне вспышки вируса.

Часть сотрудников Amazon уже работают из дома с марта.

Напомним, ранее сообщалось, что Amazon построит лабораторию для тестирования на COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что основатель компании Amazon Джефф Безос из-за коронавируса потерял 8 млрд долларов, более 7% своего собственного капитала, поскольку акции Amazon упали почти на 8%.