ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Amazon продлил удаленный режим работы до октября

Новости » В мире     01.05.2020 - 12:39
Amazon продлил удаленный режим работы до октября
Иллюстративное фото (facebook.com/amazon)

Часть сотрудников Amazon работают из дома с марта

Американская компания Amazon, которая работает в сфере электронной коммерции, сообщила, что продлевает удаленный режим работы для части своих сотрудников до 2 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, такое решение было принято из-за проверки складов компании, где, возможно, были выявлены нарушения правил безопасности во время пандемии коронавируса.

"Сотрудники, работающие в роли, которую можно эффективно выполнять дома, могут делать это как минимум до 2 октября", - сообщил представитель Amazon в своем заявлении по электронной почте в пятницу, 1 мая.

Также отмечается, что генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс на прошлой неделе заявила, что Amazon, возможно, нарушил меры безопасности и методы работы на фоне вспышки вируса.

Часть сотрудников Amazon уже работают из дома с марта.

Напомним, ранее сообщалось, что Amazon построит лабораторию для тестирования на COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что основатель компании Amazon Джефф Безос из-за коронавируса потерял 8 млрд долларов, более 7% своего собственного капитала, поскольку акции Amazon упали почти на 8%.

Amazon построит лабораторию для тестирования на COVID-19 В Италии двое сотрудников Amazon заразились коронавирусом
Новости Украины Amazon
News
On Top