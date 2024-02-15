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Twitter продає "галочки" терористам та російським державним ЗМІ

Четвер 15 лютого 2024 21:26
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Twitter продає "галочки" терористам та російським державним ЗМІ Фото: Twitter продає "галочки" терористам та російським державним ЗМІ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, продає свою синю "галочку" терористам із Хезболли, російським державним ЗМІ і не лише.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Tech Transparency Project.

За інформацією Tech Transparency Project, Twitter приймала платежі від акаунтів, що включають лідерів Хезболли, хуситів та державні ЗМІ Ірану та Росії.

Підписки, які коштують 8 доларів на місяць, пропонують користувачам синю "галочку", яка раніше була доступна лише перевіреним користувачам, наприклад знаменитостям, та більш ефективне просування за алгоритмом соцмережі.

Як зазначається у звіті, незважаючи на те, що офіційні умови обслуговування Twitter забороняють людям та організаціям зі списку санкцій США здійснювати платежі на платформі, було виявлено 28 аккаунтів підсанкціонованих осіб з синьою "галочкою".

Серед таких облікових записів був лідер Хезболли Хасан Насралла. Він отримав "галочку" ще у листопаді минулого року. У соцмережі він часто публікує випуски новин та меми, які висміюють США та Ізраїль.

Також серед верифікованих "галочкою" акаунтів є хусити, які нещодавно почали нападати на американські та інші кораблі у Червоному морі. Вони почали платити Twitter цього місяця, всього за кілька тижнів після того, як Сполучені Штати заявили, що бойовиків включать до списку терористичних угруповань.

"Ми були здивовані, виявивши, що X надає преміум-послуги широкому колу груп, на які США наклали санкції за тероризм та іншу діяльність, що завдає шкоди національній безпеці. Це ще одна ознака того, що X втратила контроль над своєю платформою", - заявила Кеті Пол, директор Tech Transparency Project.

Сама компанія Twitter вже відреагувала на таку інформацію. Там підкреслили, що вивчили звіт і в разі потреби вживуть заходів.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія розпочала розслідування проти Twitter у зв'язку з підозрами у порушенні зобов'язань у сфері боротьби з незаконним контентом та ризиками для громадської безпеки.

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