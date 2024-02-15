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Twitter продает "галочки" террористам и российским государственным СМИ

Четверг 15 февраля 2024 21:26
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Twitter продает "галочки" террористам и российским государственным СМИ Фото: Twitter продает "галочки" террористам и российским государственным СМИ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Социальная сеть Twitter, которая принадлежит Илону Маску, продает свою синюю "галочку" террористам из Хезболлы, российским государственным СМИ и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Tech Transparency Project.

По информации Tech Transparency Project, Twitter принимала платежи от аккаунтов, включающих лидеров Хезболлы, хуситов и государственные СМИ Ирана и России.

Подписки, которые стоят 8 долларов в месяц, предлагают пользователям синюю "галочку", которая раньше была доступна только проверенным пользователям, например знаменитостям, и более эффективное продвижение по алгоритму соцсети.

Как отмечается в отчете, несмотря на то, что официальные условия обслуживания Twitter запрещают людям и организациям из санкционного списка США совершать платежи на платформе, было обнаружено 28 аккаунтов подсанкционных лиц с синей "галочкой".

Среди таких аккаунтов был лидер Хезболлы Хасан Насралла. Он получил "галочку" еще в ноябре прошлого года. В соцсети он часто публикует выпуски новостей и мемы, высмеивающие США и Израиль.

Также среди верифицированных “галочкой” аккаунтов есть хуситы, которые недавно начали нападать на американские и другие корабли в Красном море. Они начали платить Twitter в этом месяце, всего через несколько недель после того, как Соединенные Штаты заявили, что боевиков включат в список террористических группировок.

"Мы были удивлены, обнаружив, что X предоставляет премиум-услуги широкому кругу групп, на которые США наложили санкции за терроризм и другую деятельность, наносящую ущерб национальной безопасности. Это еще один признак того, что X потеряла контроль над своей платформой", - заявила Кэти Пол, директор Tech Transparency Project.

Сама компания Twitter уже отреагировала на такую информацию. Там подчеркнули, что изучили отчет и при необходимости примут меры.

Напомним, ранее Еврокомиссия начала расследование против Twitter в связи с подозрениями в нарушении обязательств в сфере борьбы с незаконным контентом и рисками для общественной безопасности.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Twitter Хезболла Илон Маск
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