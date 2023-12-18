Єврокомісія почала офіційне провадження проти Twitter: у чому причина

Європейська комісія почала офіційне провадження щодо компанії Twitter (X) у зв'язку з підозрами в порушенні зобов'язань. Це перше подібне розслідування в рамках Закону про цифрові послуги (DSA).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Єврокомісії.

DSA, який набув чинності в листопаді минулого року, вимагає від великих онлайн-платформ і пошукових систем докладати більше зусиль для боротьби з незаконним контентом і ризиками для громадської безпеки, а також для захисту своїх сервісів від маніпулятивних технологій.

У Єврокомісії заявили, що розгляд буде присвячено протидії поширенню незаконного контенту в ЄС та ефективності заходів, вжитих для боротьби з маніпулюванням інформацією, зокрема системи "нотаток спільноти".

Крім того, в центрі уваги опиняться заходи, вжиті Twitter для підвищення прозорості своєї платформи, і підозри в оманливому дизайні користувальницького інтерфейсу, наприклад, галочки, пов'язані з передплатними продуктами, так звані "сині галочки".

Єврокомісія заявила, що тепер вона проведе поглиблене розслідування в пріоритетному порядку і продовжить збір доказів шляхом направлення додаткових запитів на отримання інформації, проведення інтерв'ю та інспекцій.

Twitter під керівництвом Маска

У 2022 році підприємець Ілон Маск викупив компанію та однойменну соцмережу Twitter і став її гендиректором. Відразу ж після купівлі відбулося масштабне скорочення співробітників, зокрема інженерів, що спричинило проблеми в роботі самої соцмережі.

Зокрема, підприємець звільнив весь брюссельський офіс компанії, що викликає занепокоєння з приводу того, чи зможе компанія внести необхідні зміни, щоб відповідати правилам ЄС. Недотримання DSA може коштувати компанії штрафу в розмірі до 6% від її річного доходу або навіть спонукати Єврокомісію повністю заборонити платформу.

Крім того, Маск змінив низку правил соцмережі, зокрема щодо поширення російської пропаганди та дезінформації, а також зробив платними послуги, які раніше надавалися безкоштовно.

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