Twitter пригрозил навсегда заблокировать аккаунт Трампа

Соцсеть Twitter заморозила аккаунт действующего президента США Дональда Трампа на 12 часов. Аккаунт останется заморожен, если президент не удалит три твита.

Об этом сообщили на странице Twitter Safety.

Если нарушения продолжатся, аккаунт Трампа заблокируют навсегда.

"В результате беспрецедентной и продолжающейся насильственной ситуации в Вашингтоне, округ Колумбия, мы потребовали удалить три твита @realDonaldTrump , опубликованных ранее сегодня, в связи с неоднократными и серьезными нарушениями нашей политики гражданской целостности", - говориться в сообщении.

