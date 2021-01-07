Facebook, Twitter и YouTube удалили видеообращение Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)

Соцсеть Facebook и видео-платформа YouTube удалили видеообращение президента США Дональда Трампа. В нем он в очередной раз заявил об украденных выборах.

Видео с обращением Трампа исчезло с официальных страниц Трампа на этих сайтах.

Вице-президент Facebook Гай Розен в Twitter написал, что видео было удалено, поскольку нынешняя ситуация "чрезвычайная".

"Это чрезвычайная ситуация, и мы принимаем соответствующие чрезвычайные меры, включая удаление видео президента Трампа. Мы удалили его, поскольку считаем, что это способствует насилию, а не уменьшает риск его продолжения", - сказал Розен.

Обновлено (01:34): позже видеообращение Трампа было удалено и с его страницы в Twitter. Также соцсеть удалила и последний его текстовый твит после этого видео.

В своем видеообращении Трамп призвал своих сторонников в Вашингтоне оставить Капитолий. При этом он в очередной раз заявил, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.

Сегодня протестующие сорвали заседание обеих палат Конгресса, которые должны официально утвердить победу Джо Байдена на выборах президента США. Позже полиции удалось оттеснить участников акции и вернуть под контроль здание Конгресса.