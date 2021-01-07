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Twitter пригрозив назавжди заблокувати аккаунт Трампа

США, Четвер 07 січня 2021 02:44
Twitter пригрозив назавжди заблокувати аккаунт Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Даша Харченко

Соцмережа Twitter заморозила акаунт чинного президента США Дональда Трампа на 12 годин. Акаунт залишиться заморожений, якщо президент не видалить три твіти.

Про це повідомили на сторінці Twitter Safety.

Якщо порушення продовжаться, акаунт Трампа заблокують назавжди.

"У результаті безпрецедентної і тривалої насильницької ситуації у Вашингтоні, округ Колумбія, ми зажадали видалити три твіти @realDonaldTrump , опублікованих раніше сьогодні, у зв'язку з неодноразовими і серйозними порушеннями нашої політики цивільної цілісності", - йдеться в повідомленні.

Перед цим соцмережа Facebook і відео-платформа YouTube видалили відеозвернення президента США Дональда Трампа. У ньому він в черговий раз заявив про вкрадені вибори. Пізніше відеозвернення Трампа було видалено і з його сторінки у Twitter. Також соцмережа видалила і останній його текстовий твіт після цього відео. У своєму відеозверненні Трамп закликав своїх прихильників у Вашингтоні залишити Капітолій. При цьому він в черговий раз заявив, що президентські вибори в США були сфальсифіковані.

Сьогодні протестувальники зірвали засідання обох палат Конгресу, які повинні офіційно затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

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