Twitter пригрозив назавжди заблокувати аккаунт Трампа

Соцмережа Twitter заморозила акаунт чинного президента США Дональда Трампа на 12 годин. Акаунт залишиться заморожений, якщо президент не видалить три твіти.

Про це повідомили на сторінці Twitter Safety.

Якщо порушення продовжаться, акаунт Трампа заблокують назавжди.

"У результаті безпрецедентної і тривалої насильницької ситуації у Вашингтоні, округ Колумбія, ми зажадали видалити три твіти @realDonaldTrump , опублікованих раніше сьогодні, у зв'язку з неодноразовими і серйозними порушеннями нашої політики цивільної цілісності", - йдеться в повідомленні.

