ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Twitter передал рекламодателям личную информацию пользователей

Новости » Hi-tech    09.10.2019 - 15:09
Twitter передал рекламодателям личную информацию пользователей
Иллюстративное фото (flickr.com)

На какое количество пользователей повлияла утечка данных пока неизвестно

Руководство социальной сети Twitter заявило, что компания случайно передала личную информацию пользователей рекламодателям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Как сообщается, Twitter использовал личные данные пользователей, которые были предоставлены для установления двухфакторной аутентификации.

"Twitter сообщил, что использовал телефонные номера и адреса электронной почты, предоставленные пользователями для установления двухфакторной аутентификации в своих учетных записях размещения таргетинговой рекламы", - говорится в сообщении.

Разработчики социальной сети заметили это с помощью списка пользователей для рассылки таргетированои рекламы. Данные об этих пользователей совпадали с данными о пользователях Twitter.

Сейчас руководство Twitter не может сообщить, на какое именно количество пользователей повлияет утечка данных.

Издание отмечает, что подобная ситуация произошла в 2018 году с социальной сетью Facebook. После этого Федеральная торговая комиссия оштрафовала компанию на 5 млрд долларов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что соцсеть Twitter удалила тысячи аккаунтов по всему миру. Причиной удаления аккаунтов в Twitter стало распространение фейковых новостей и пропаганды.

Кроме того, Twitter приостановила работу функции публикации сообщений с помощью СМС. Сообщается, что функция была временно приостановлена для защиты учетных записей пользователей.

В работе Twitter произошел глобальный сбой Twitter заблокировал функцию публикации сообщений через СМС
Новости Украины Twitterданные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь