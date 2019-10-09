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Twitter передав рекламодавцям особисту інформацію користувачів

Новини » Hi-tech    09.10.2019 - 15:09
Twitter передав рекламодавцям особисту інформацію користувачів
Ілюстративне фото (flickr.com)

На яку кількість користувачів вплинула витік даних поки невідомо

Керівництво соціальної мережі Twitter заявило, що компанія випадково передала особисту інформацію користувачів рекламодавцям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Як повідомляється, Twitter використав особисті дані користувачів, які були надані для встановлення двофакторної аутентифікації.

"Twitter повідомив, що використовував телефонні номери та адреси електронної пошти, надані користувачами для встановлення двофакторної аутентифікації в своїх облікових записах розміщення таргетингової реклами", - йдеться в повідомленні.

Розробники соціальної мережі помітили це за допомогою списку користувачів для розсилки таргетированои реклами. Дані про цих користувачів збігалися з даними про користувачів Twitter.

Зараз керівництво Twitter не може повідомити, на яку саме кількість користувачів вплине витік даних.

Видання зазначає, що подібна ситуація сталася в 2018 році з соціальною мережею Facebook. Після цього Федеральна торгова комісія оштрафувала компанію на 5 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що соцмережа Twitter видалила тисячі акаунтів по всьому світу. Причиною видалення акаунтів у Twitter стало поширення фейкових новин і пропаганди.

Крім того, Twitter призупинила роботу опції публікації повідомлень за допомогою СМС. Повідомляється, що функція була тимчасово припинена захисту облікових записів користувачів.

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