Twitter заблокировал функцию публикации сообщений через СМС

Иллюстративное фото (flickr.com Tom Raftery)

Функция приостановлена для защиты учетных записей

Компания Twitter приостановила работу функции публикации сообщений с помощью СМС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение техподдержки Twitter.

Сообщается, что функция была временно приостановлена для защиты учетных записей пользователей.

"Мы предприняли этот шаг из-за уязвимостей, которые должны быть устранены", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 августа хакеры взломали аккаунт генерального директора Twitter Джека Дорси. Они опубликовали в микроблоге Дорси несколько коротких сообщений, в том числе с ненормативной лексикой, расистскими высказываниями и угрозой взрыва.

Также сообщалось, что в интернет слили около 420 млн номеров пользователей Facebook. Контакты находились в открытом доступе. В Facebook заявили, что это устарелые данные, так как компания заблокировала доступ к номерам пользователей в прошлом году.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что корпорация Google заплатит 170 млн долларов штрафа за нарушение конфиденциальности детей. В частности, обвиняют платформу YouTube, принадлежащую Google, которая незаконно собирала данные о детях.