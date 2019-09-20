Twitter удалил тысячи аккаунтов по всему миру

Иллюстративное фото (flickr.com Tom Raftery)

Распространение фейковых новостей и пропаганды стало причиной удаления

Социальная сеть Twitter удалила тысячи аккаунтов по всему миру из-за фейковых новостей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что причиной удаления аккаунтов в Twitter стало распространение фейковых новостей и пропаганды.

"Большая часть аккаунтов была зарегистрирована в тех сегментах этой сети микроблогов, которые связаны с Объединенными Арабскими Эмиратами, Китаем, Испанией и Эквадором", - говорится в сообщении.

Отметим, что записи, в частности, использовались, чтобы посеять раздор среди митингующих в Гонконге, где с марта проходят протесты против материкового Китая. Кроме того, часть из них использовалась для усиления просаудовских настроений в Йемене и Катаре, транслируемых из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, Twitter приостановила работу функции публикации сообщений с помощью СМС. Сообщается, что функция была временно приостановлена для защиты учетных записей пользователей.

Как сообщало РБК-Украина, 31 августа хакеры взломали аккаунт генерального директора Twitter Джека Дорси. Они опубликовали в микроблоге Дорси несколько коротких сообщений, в том числе с ненормативной лексикой, расистскими высказываниями и угрозой взрыва.