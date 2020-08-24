Twitter отметил сообщение Трампа как дезинформацию

Twitter вновь отметил сообщение президента США Дональда Трампа как нарушающее требования социальной сети. Рядом с твитом главы Белого дома появилась отметка о том, что публикация о голосовании с использованием почтовых ящиков "вводит людей в заблуждение".

Разъяснения по этому поводу опубликованы в воскресенье службой безопасности соцсети.

"Теперь демократы используют ящики для голосования, что является катастрофой для безопасности избирателей. Помимо всего прочего, они позволяют человеку голосовать несколько раз", - написал Трамп.

Кроме того, отметил американский лидер, ящики не продезинфицированы от коронавируса.

Напомним, ранее Twitter заблокировал видеоролик президента США Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав.

Также Twitter скрыл пост Трампа о ситуации в Миннеаполисе, поскольку увидел в публикации героизацию насилия.

Ранее Facebook удалил публикацию президента США Дональда Трампа, поскольку администраторы соцсети считают, что пост содержал дезинформацию о новой коронавирусной инфекции.