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Facebook впервые удалил публикацию Трампа

Вашингтон, Четверг 06 августа 2020 05:46
Facebook впервые удалил публикацию Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)
Автор: Инна Собора

В публикации была дезинформация о коронавирусе

Facebook удалил публикацию президента США Дональда Трампа. Администраторы соцсети считают, что пост содержал дезинформацию о новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Reuters.

Удаленный пост главы государства содержал фрагмент его интервью программе Fox & Friends телеканала Fox News, указано в сообщении. В ходе интервью Трамп заявил, что дети "почти неуязвимы" к COVID-19.

Видеозапись была также опубликована на странице предвыборного штаба Трампа в Twitter. Социальная сеть запретила аккаунту публиковать посты до удаления видео.

Напомним, весной прошлого года соцсеть Twitter впервые удалила твит президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, поскольку в видеофайле была незаконно использована музыка из фильма.

РБК-Украина писало, что Трамп подписал указ против "цензуры" в соцсетях.

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