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Twitter обновила дизайн микроблогов

Новина українською →
США , Четверг 12 августа 2021 15:03
Twitter обновила дизайн микроблогов Фото: Twitter обновила дизайн микроблогов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Социальная сеть Twitter заявила об обновлении дизайна микроблогов в браузере и приложениях для смартфонов. Компания поработала над новым шрифтом и контрастностью цветов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNET.

Новый шрифт получил название Chirp. Как отмечает компания, обновление дизайна помогло ей быть более уникальной и сосредоточенной на своих пользователях.

Благодаря повышению контрастности, видеоролики и фотографии в микроблогах начали выделяться больше. В частности, Twitter уменьшила серый фон и разделительные линии, чтобы облегчить чтение текста.

The Verge со своей стороны, добавляет, что пока новый дизайн получили не все пользователи, в связи с чем большинству придется немного подождать обновления.

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