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Twitter оновила дизайн мікроблогів

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США , Четвер 12 серпня 2021 15:03
Twitter оновила дизайн мікроблогів Фото: Twitter оновила дизайн мікроблогів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Соціальна мережа Twitter заявила про оновлення дизайну мікроблогів у браузері й додатках для смартфонів. Компанія попрацювала над новим шрифтом й контрастністю кольорів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNET.

Новий шрифт отримав назву Chirp. Як відзначає компанія, оновлення дизайну допомогло їй бути більш унікальною й зосередженою на своїх користувачах.

Завдяки підвищенню контрастності, відеоролики й фотографії у мікроблогах почали виділятися більше. Зокрема, Twitter зменшила сірий фон та розділові лінії, аби полегшити читання тексту.

The Verge, зі свого боку, додає, що наразі новий дизайн отримали не усі користувачі, у зв’язку з чим більшості доведеться трохи почекати на оновлення.

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