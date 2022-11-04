UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Twitter невдовзі розпочне скорочення працівників: NYT назвала дату

Фото: Twitter розпочне скорочення працівників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Компанія Twitter до 09:00 години (за тихоокеанським часом) 4 листопада поінформує своїх співробітників про те, чи будуть вони звільнені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Людям відправлять електронні листи з відповіддю.

"Для того, щоб направити Twitter на правильний шлях, ми пройдемо через складний процес скорочення нашої робочої сили", - зазначили у компанії.

Водночас там визнали, що такий крок вплине на деяких осіб, які зробили цінний внесок у Twitter. Проте, це необхідно для того, аби забезпечити успіх у просуванні компанії.

Інформація про масштаби скорочень не наводиться.

Нагадаємо, раніше американський винахідник Ілон Маск після придбання Twitter розпустив раду директорів. У такий спосіб він зміцнив свій контроль над компанією.

Читайте РБК-Україна в Google News
TwitterИлон Маск