Twitter вскоре приступит к сокращению работников: NYT назвала дату

Людям отправят электронные письма с ответом.

"Для того чтобы направить Twitter на правильный путь, мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей рабочей силы", - отметили в компании.

В то же время там признали, что такой шаг повлияет на некоторых лиц, внесших ценный вклад в Twitter. Однако это необходимо для того, чтобы обеспечить успех в продвижении компании.

Информация о масштабах сокращений не приводится.