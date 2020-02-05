Twitter начнет удалять фейковые посты

Twitter будет обозначать и удалять фейковые посты с 5 марта 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог соцсети.

Сообщается, что соцсеть начнет оставлять специальную отметку мультимедиа, в случае если они созданы для манипулирования людьми, а также будут проверять текст, который будет сопровождать данный файл и профиль, что его опубликовал.

Также будут удаляться посты, которые угрожают безопасности человека, нарушают право на частную жизнь или призывают к насилию.

Напомним, ранее Twitter запретил публикацию "гифок". Такое решение было принято после того, как на учетную запись Epilepsy Foundation была совершена атака при помощи анимированных изображений, которые могли вызывать приступы эпилепсии у чувствительных людей.

Как сообщало РБК-Украина, в работе Twitter произошел масштабный сбой. Сбои в работе соцсети зафиксированы в Европе, а также Северной и Южной Америке.

Пользователи отмечали проблемы в работе приложения Twitter для iPhone и iPad (43%), на платформе Android (17%), а 39% не могли зайти на сайт.

С проблемами столкнулись пользователи США, Великобритании, Франции, Турции, Мексики, Аргентины, Испании, Германии, Нидерландов, Венгрии Дании, Японии, Канады, Перу и Бразилии.