Twitter почне видаляти фейкові пости

Twitter буде позначати та видаляти фейкові пости з 5 березня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог соцмережі.

Повідомляється, що соцмережа почне залишати спеціальну відмітку мультимедіа, у разі якщо вони створені для маніпулювання людьми, а також будуть перевіряти текст, який буде супроводжувати даний файл і профіль, що його опублікував.

Також будуть видалятися пости, які загрожують безпеці людини, порушують право на приватне життя або закликають до насильства.

Нагадаємо, раніше Twitter заборонив публікацію "гіфок". Таке рішення було прийнято після того, як на обліковий запис Epilepsy Foundation була здійснена атака за допомогою анімованих зображень, які могли викликати напади епілепсії у чутливих людей.

Як повідомляло РБК-Україна, в роботі Twitter стався масштабний збій. Збої в роботі соцмережі зафіксовані в Європі, Північній і Південній Америці.

Користувачі відзначали проблеми в роботі додатка Twitter для iPhone і iPad (43%), на платформі Android (17%), а 39% не могли зайти на сайт.

З проблемами зіткнулися користувачі США, Великобританії, Франції, Туреччини, Мексики, Аргентини, Іспанії, Німеччини, Нідерландів, Угорщини, Данії, Японії, Канади, Перу і Бразилії.