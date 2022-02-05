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Twitter начал тестирование "дизлайков" по всему миру

Автор: Сергей Пышкин

Социальная сеть Twitter расширила тестирование новой функции "дизлайков". Отныне она стала доступной для пользователей со всего мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter.

Тестирование в ограниченном круге пользователей началось еще в июле. В то же время функция была доступна только на устройствах с операционной системой iOS. Пользователи имели возможность голосовать "за" или же "против" за те или иные твиты.

"Мы многое узнали о типах ответов, которые пользователи не считают релевантными, и расширяем этот тест - большинство из вас в браузере, а также в приложениях для iOS и Android будут иметь возможность использовать кнопку негативной оценки", - отмечает пресс-служба.

Также известно, что пользователи не смогут увидеть число "дизлайков". Статистика публикации будет известна только ее автору.

Напомним, РБК-Украина также писало и о том, что Twitter начал тестирование новой функции микроблога.

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