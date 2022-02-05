Twitter розпочав тестування "дизлайків" по усьому світу

Тестування в обмеженому колі користувачів почалося ще у липні. Водночас функція була доступна лише на пристроях з операційною системою iOS. Користувачі мали можливість голосувати "за" або ж "проти" за ті чи інші твіти.

"Ми багато чого дізналися про типи відповідей, які користувачі не вважають релевантними, і розширюємо цей тест - більшість із вас у браузері, а також у додатках для iOS та Android матимуть можливість використовувати кнопку негативної оцінки", - відзначає пресслужба.

Також відомо, що користувачі не матимуть змоги побачити кількість "дизлайків". Статистика публікації буде відомою лише її автору.