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Twitter розпочав тестування "дизлайків" по усьому світу

Автор: Сергій Пишкін

Соціальна мережа Twitter розширила тестування нової функції "дизлайків". Відтепер вона стала доступною для користувачів з усього світу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter.

Тестування в обмеженому колі користувачів почалося ще у липні. Водночас функція була доступна лише на пристроях з операційною системою iOS. Користувачі мали можливість голосувати "за" або ж "проти" за ті чи інші твіти.

"Ми багато чого дізналися про типи відповідей, які користувачі не вважають релевантними, і розширюємо цей тест - більшість із вас у браузері, а також у додатках для iOS та Android матимуть можливість використовувати кнопку негативної оцінки", - відзначає пресслужба.

Також відомо, що користувачі не матимуть змоги побачити кількість "дизлайків". Статистика публікації буде відомою лише її автору.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало й про те, що Twitter почав тестування нової функції мікроблогу.

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