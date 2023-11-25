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Twitter може втратити понад 75 млн доларів через скандальне висловлювання Маска, - NYT

Фото: Twitter може втратити понад 75 млн доларів через висловлювання Маска (GettyImages)
Автор: Константин Широкун

Відмова великих компаній купувати рекламу в соцмережі Twitter може призвести до втрати 75 млн. доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Багато рекламодавців прийняли рішення про звільнення з майданчика після висловлювання власника Ілона Маска про євреїв.

За даними видання, такі компанії як Airbnb, Amazon, Coca-Cola і Microsoft або вже припинили розміщувати рекламу в Twitter, або планують це зробити. У списку 100 брендів, які повністю призупинили співпрацю, десятки знаходяться в "зоні ризику". Серед них — технологічні гіганти, мережі швидкого харчування та політичні кампанії.

Як зазначає NYT, заморозка реклами припала на традиційно найсильніший квартал за виручкою для соцмереж.

Відмова компаній від покупки реклами у Twitter

Нагадаємо, напередодні Ілон Маск потрапив в антисемітський скандал, внаслідок якого вже кілька всесвітньо відомих компаній, таких як Disney, Apple та інші, зупинили свою діяльність у соціальній мережі Х.

Нещодавно відділ комунікацій Європейської комісії звернувся до всіх виконавчих служб ЄС з проханням припинити показ реклами в соцмережі Х. Дані дії планують запровадити на тлі занепокоєння щодо поширення там дезінформації.

Пізніше Маск прокоментував антисемітський скандал, який спровокував рекламний бойкот його соціальної мережі. У повідомленні він заперечував свою причетність до антисемітських висловлювань, а всі звинувачення у ЗМІ назвав фальшивими.

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