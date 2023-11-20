Маск прокоментував звинувачення в антисемітизмі
Американський підприємець Ілон Маск прокоментував антисемітський скандал, що спровокував рекламний бойкот його соціальної мережі Х (відомої раніше як Twitter).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Ілона Маска в Х.
У повідомленні Маск заперечив свою причетність до антисемітських виказувань, а всі звинувачення у ЗМІ назвав - фальшивими.
"Ніщо не може бути далі від істини", - написав власник Х.
Він зазначив, що бажає "всього найкращого людству, а також процвітаючого та захоплюючого майбутнього для всіх".
Нагадаємо, напередодні Ілон Маск втрапив у антисемітський скандал, внаслідок якого вже кілька всесвітньо відомих компаній, таких як Disney, Apple та інші зупинили свою діяльність у соціальній мережі Х.
Нещодавно відділ комунікацій Європейської комісії звернувся до всіх виконавчих служб ЄС із проханням припинити показ реклами у соцмережі Х. Дані дії планують запровадити на тлі занепокоєнням щодо поширення там дезінформації.
Нововведення Х (Twitter)
Із соцмережею Х пов'язано багато суперечливих дискусій після того, як права на платформу придбав ексцентричний мільярдер, очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск. Зокрема, він запровадив низку змін та нововведень, які значно вплинули на сприйняття інформації світовим суспільством.
Зауважимо, що даною платформою користуються офіційні представники багатьох країн світу. Саме тому рішення Маска щодо тих чи інших змін у даній соцмережі часто викликають суперечки та дебати в політичній площині.
Останнім часом у соціальній мережі Х з'явилося багато нововведень. Так, розробники вирішили прибрати можливість блокування користувачів. Коли саме це станеться, наразі невідомо.
При цьому у Twitter дозволять приховувати свої лайки, але не всім.
Крім цього, в соцмережі з'явилася функція аудіо- та відеодзвінків. Але поки що послуга доступна лише для деяких користувачів.
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