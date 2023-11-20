Маск прокоментував звинувачення в антисемітизмі

Американський підприємець Ілон Маск прокоментував антисемітський скандал, що спровокував рекламний бойкот його соціальної мережі Х (відомої раніше як Twitter).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Ілона Маска в Х.

У повідомленні Маск заперечив свою причетність до антисемітських виказувань, а всі звинувачення у ЗМІ назвав - фальшивими. "Ніщо не може бути далі від істини", - написав власник Х. Він зазначив, що бажає "всього найкращого людству, а також процвітаючого та захоплюючого майбутнього для всіх". Нагадаємо, напередодні Ілон Маск втрапив у антисемітський скандал, внаслідок якого вже кілька всесвітньо відомих компаній, таких як Disney, Apple та інші зупинили свою діяльність у соціальній мережі Х. Нещодавно відділ комунікацій Європейської комісії звернувся до всіх виконавчих служб ЄС із проханням припинити показ реклами у соцмережі Х. Дані дії планують запровадити на тлі занепокоєнням щодо поширення там дезінформації.