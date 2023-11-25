Twitter может потерять свыше 75 млн долларов из-за скандального высказывания Маска, - NYT

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Многие рекламодатели приняли решение об уходе с площадки после высказывания владельца Илона Маска о евреях.

По данным издания, такие компании, как Airbnb, Amazon, Coca-Cola и Microsoft либо уже прекратили размещать рекламу в Twitter, либо планируют это сделать. В списке полностью приостановивших сотрудничество — 100 брендов, десятки находятся в "зоне риска". Среди них — технологические гиганты, сети быстрого питания и политические кампании.

Как отмечает NYT, заморозка рекламы пришлась на традиционно самый сильный квартал по выручке для соцсетей.

Отказ компаний от покупки рекламы в Twitter

Напомним, накануне Илон Маск попал в антисемитский скандал, в результате которого уже несколько всемирно известных компаний, таких как Disney, Apple и другие, остановили свою деятельность в социальной сети Х.

Недавно отдел коммуникаций Европейской комиссии обратился ко всем исполнительным службам ЕС с просьбой прекратить показ рекламы в соцсети Х. Данные действия планируют ввести на фоне беспокойства по поводу распространения там дезинформации.

Позже Маск прокомментировал антисемитский скандал, спровоцировавший рекламный бойкот его социальной сети. В сообщении он отрицал свою причастность к антисемитским высказываниям, а все обвинения в СМИ назвал фальшивыми.

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