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Twitter додав довгоочікувану функцію, але поки не для всіх

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Четвер 06 жовтня 2022 23:25
Twitter додав довгоочікувану функцію, але поки не для всіх Фото: Twitter додав кнопку редагування твітів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Соціальна мережа Twitter додала можливість користувачам редагувати свої твіти. Відповідна функція 6 жовтня запрацювала для передплатників зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вносити зміни до публікацій зможуть лише власники платної версії Twitter Blue, вартість підключення якої становить 4,99 долара на місяць.

Ці користувачі матимуть право редагувати свої твіти "кілька разів" протягом 30 хвилин після їхнього оприлюднення.

Змінені твіти матимуть спеціальну позначку, яка відображатиме час останнього редагування. Окрім цього, буде можливість переглянути попередні версії публікацій.

До слова, власники платної версії наразі вже користуються функцією, яка:

  • зберігає твіт до однієї хвилини;
  • дозволяє переглянути твіти;
  • "скасувати" твіт перед публікацією.

Раніше ми писали, що основна ідея редагування твітів полягає у тому, щоб користувачі соцмережі могли виправляти допущені в публікаціях помилки без необхідності видаляти їх разом з уже залишеними коментарями.

Цікаво, що колишній глава Twitter Джек Дорсі виступав проти впровадження такої функції, вважаючи, що вона дозволить змінювати суть постів заднім числом, а у 2020 році заявляв, що Twitter "можливо ніколи" не додасть функцію.

Нагадаємо, Twitter наочно показав як працюватиме довгоочікувана для багатьох людей функція редагування.

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