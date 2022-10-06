Twitter додав довгоочікувану функцію, але поки не для всіх

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Змінені твіти матимуть спеціальну позначку, яка відображатиме час останнього редагування. Окрім цього, буде можливість переглянути попередні версії публікацій.

Ці користувачі матимуть право редагувати свої твіти "кілька разів" протягом 30 хвилин після їхнього оприлюднення.

Вносити зміни до публікацій зможуть лише власники платної версії Twitter Blue, вартість підключення якої становить 4,99 долара на місяць.

Раніше ми писали, що основна ідея редагування твітів полягає у тому, щоб користувачі соцмережі могли виправляти допущені в публікаціях помилки без необхідності видаляти їх разом з уже залишеними коментарями.

Цікаво, що колишній глава Twitter Джек Дорсі виступав проти впровадження такої функції, вважаючи, що вона дозволить змінювати суть постів заднім числом, а у 2020 році заявляв, що Twitter "можливо ніколи" не додасть функцію.

Нагадаємо, Twitter наочно показав як працюватиме довгоочікувана для багатьох людей функція редагування.