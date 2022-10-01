Twitter наочно показав, як працюватиме функція редагування повідомлень
Twitter наочно показав як в майбутньому працюватиме довгоочікувана для багатьох людей функція редагування твіттер.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Twitter.
"Здрастуйте, це тест, щоб переконатися, що кнопка редагування працює, ми повідомимо вам, коли вона стане доступною для всіх", - пишуть розробники.
Під повідомленням можна побачити час останнього редагування. Якщо натиснути на нього, то з'явиться можливість побачити початковий текст. На відмінну від класичних редагувань в інших мережах, Twitter дозволить отримати доступ до повної історії змін.
Водночас після редагування усі лайки скидаються.
Фото: Twitter наочно показав як працюватиме функція редагування повідомлень (twitter.com/TwitterBlue)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно, в рамках суду між мільярдером Ілоном Маском та соціальною мережею, більше 98% акціонерів Twitter підтримали пропозицію голови Tesla щодо придбання Twitter за 44 млрд доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.