Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Twitter.

"Здрастуйте, це тест, щоб переконатися, що кнопка редагування працює, ми повідомимо вам, коли вона стане доступною для всіх", - пишуть розробники.

Під повідомленням можна побачити час останнього редагування. Якщо натиснути на нього, то з'явиться можливість побачити початковий текст. На відмінну від класичних редагувань в інших мережах, Twitter дозволить отримати доступ до повної історії змін.

Водночас після редагування усі лайки скидаються.



Фото: Twitter наочно показав як працюватиме функція редагування повідомлень (twitter.com/TwitterBlue)