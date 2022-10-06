Twitter добавил долгожданную функцию, но пока не для всех
Социальная сеть Twitter добавила возможность пользователям редактировать свои твиты. Соответствующая функция 6 октября заработала для подписчиков из США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Вносить изменения в публикации смогут только владельцы платной версии Twitter Blue, стоимость подключения которой составляет 4,99 доллара в месяц.
Эти пользователи будут иметь право редактировать свои твиты несколько раз в течение 30 минут после их обнародования.
Измененные твиты будут иметь специальную метку, отображающую время последнего редактирования. Кроме того, будет возможность просмотреть предыдущие версии публикаций.
К слову, владельцы платной версии уже пользуются функцией, которая:
- сохраняет твит до одной минуты;
- позволяет просмотреть твиты;
- "отменить" твит перед публикацией.
Ранее мы писали, что основная идея редактирования твитов состоит в том, чтобы пользователи соцсети могли исправлять допущенные в публикациях ошибки без необходимости удалять их вместе с оставшимися комментариями.
Интересно, что бывший глава Twitter Джек Дорси выступал против внедрения такой функции, считая, что она позволит изменять суть постов задним числом, а в 2020 году заявлял, что Twitter "возможно никогда" не прибавит функцию.
Напомним, Twitter наглядно показал, как будет работать долгожданная для многих людей функция редактирования.