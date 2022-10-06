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Twitter добавил долгожданную функцию, но пока не для всех

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Четверг 06 октября 2022 23:25
Twitter добавил долгожданную функцию, но пока не для всех Фото: Twitter добавил кнопку редактирования твитов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Социальная сеть Twitter добавила возможность пользователям редактировать свои твиты. Соответствующая функция 6 октября заработала для подписчиков из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вносить изменения в публикации смогут только владельцы платной версии Twitter Blue, стоимость подключения которой составляет 4,99 доллара в месяц.

Эти пользователи будут иметь право редактировать свои твиты несколько раз в течение 30 минут после их обнародования.

Измененные твиты будут иметь специальную метку, отображающую время последнего редактирования. Кроме того, будет возможность просмотреть предыдущие версии публикаций.

К слову, владельцы платной версии уже пользуются функцией, которая:

  • сохраняет твит до одной минуты;
  • позволяет просмотреть твиты;
  • "отменить" твит перед публикацией.

Ранее мы писали, что основная идея редактирования твитов состоит в том, чтобы пользователи соцсети могли исправлять допущенные в публикациях ошибки без необходимости удалять их вместе с оставшимися комментариями.

Интересно, что бывший глава Twitter Джек Дорси выступал против внедрения такой функции, считая, что она позволит изменять суть постов задним числом, а в 2020 году заявлял, что Twitter "возможно никогда" не прибавит функцию.

Напомним, Twitter наглядно показал, как будет работать долгожданная для многих людей функция редактирования.

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