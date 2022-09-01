ua ru
Чт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Twitter добавляет долгожданную функцию

Новина українською →
Четверг 01 сентября 2022 16:07
Twitter добавляет долгожданную функцию Фото: Twitter тестирует долгожданную функцию (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Социальная сеть Twitter тестирует долгожданную для пользователей функцию. В скором времени в соцсети появится возможность редактировать уже опубликованные посты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение официального аккаунта соцсети в Twitter.

"Если вы видите отредактированный твит, это потому, что мы тестируем кнопку редактирования. Это происходит", - говорится в сообщении.

Основная идея заключается в том, чтобы пользователи соцсети могли исправлять допущенные в публикациях ошибки без необходимости удалять их вместе с уже оставленными комментариями.

Отметим, что прежний глава Twitter Джек Дорси выступал против внедрения такой функции, считая, что она позволит изменять суть постов задним числом, и в 2020 году заявлял, что Twitter "возможно никогда" не добавит функцию.

Кроме того, американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который планировал приобрести соцсеть, проводил опрос на своей странице в соцсети о возможности редактирования постов после их публикации.

В первые часы после публикации сообщения в опросе приняли участие более 1,5 млн пользователей соцсети и около 75% ответили на вопрос о введении опции редактирования положительно.

Ранее сообщалось, что Twitter обвиняет Илона Маска в многомиллионных потерях. Во втором квартале блог получил чистый убыток в размере 270 млн долларов.

Между тем Совет правления Twitter подал иск против Илона Маска, который отказался от сделки о покупке компании в размере 44 млрд долларов.

Через некоторое время Маск также подал встречный иск против компании, однако подробности на этот счет неизвестны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Twitter
NEWS
Беларусь на учениях, вероятно, будет отрабатывать захват части Украины, - Генштаб
Беларусь на учениях, вероятно, будет отрабатывать захват части Украины, - Генштаб
DAILY
Рустем Умеров: На Херсонщине все видят, что если не воевать, то их ждет участь Крыма
Владислав Красинский, Милан Лелич Рустем Умеров: На Херсонщине все видят, что если не воевать, то их ждет участь Крыма