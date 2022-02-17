Twitter будет блокировать "тролей" и ненавистников

Нововведение станет доступным на территории США, Канады, Британии, Австралии, Новой Зеландии и Ирландии.

Также станет доступной и функция Proactive Safety Mode. Она будет автоматически выявлять потенциально опасные ответы и предлагать включить Safety Mode.

Нововведение можно будет включить в настройках, после чего система автоматически оценит содержание твита и отношения между пользователем и его собеседником. Акаунты за которыми следят люди - блокироваться не будут.

Twitter также планирует и усовершенствовать Safety Mode после сбора данных о том, насколько режим безопасности был полезен.