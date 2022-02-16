Instagram разрешил лайкать истории без отправки личных сообщений
Фотоблог Instagram запустил новую функцию. Она получила название Private Story Likes и разрешает лайкать истории без отправки личного сообщения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-акаунт главы сервиса Адама Моссери.
Как отмечает Моссери, во время просмотра историй, на нижней панели, где отображается поле для ввода сообщения - появится значок лайка.
Более того можно будет узнать скольким именно пользователям понравилась ваша история. Для этого нужно будет просто перейти в раздел, где отображаются просмотры. Конечно же, эта информация доступна исключительно для вас.
Функцию начали вводить постепенно и вскоре она станет доступной для всех.
Private Story Likes— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022
Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.
Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. pic.twitter.com/l56Rmzgnnw
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Instagram запустил новую полезную функцию "Сделай перерыв".
Также издание рассказывало о том, как пользоваться новыми функциями Instagram "Ваши действия" и "Проверка безопасности".