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Instagram разрешил лайкать истории без отправки личных сообщений

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Среда 16 февраля 2022 14:27
Instagram разрешил лайкать истории без отправки личных сообщений Фото: Instagram разрешил лайкать истории без отправки личных сообщений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Фотоблог Instagram запустил новую функцию. Она получила название Private Story Likes и разрешает лайкать истории без отправки личного сообщения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-акаунт главы сервиса Адама Моссери.

Как отмечает Моссери, во время просмотра историй, на нижней панели, где отображается поле для ввода сообщения - появится значок лайка.

Более того можно будет узнать скольким именно пользователям понравилась ваша история. Для этого нужно будет просто перейти в раздел, где отображаются просмотры. Конечно же, эта информация доступна исключительно для вас.

Функцию начали вводить постепенно и вскоре она станет доступной для всех.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Instagram запустил новую полезную функцию "Сделай перерыв".

Также издание рассказывало о том, как пользоваться новыми функциями Instagram "Ваши действия" и "Проверка безопасности".

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