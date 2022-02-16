Instagram разрешил лайкать истории без отправки личных сообщений

Фотоблог Instagram запустил новую функцию. Она получила название Private Story Likes и разрешает лайкать истории без отправки личного сообщения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-акаунт главы сервиса Адама Моссери .

Как отмечает Моссери, во время просмотра историй, на нижней панели, где отображается поле для ввода сообщения - появится значок лайка.

Более того можно будет узнать скольким именно пользователям понравилась ваша история. Для этого нужно будет просто перейти в раздел, где отображаются просмотры. Конечно же, эта информация доступна исключительно для вас.

Функцию начали вводить постепенно и вскоре она станет доступной для всех.