Twitter будет блокировать "тролей" и ненавистников
Twitter расширит функцию Safety Mode. Сервис микроблогинга будет временно блокировать аккаунты, которые отправляют ненавистнические высказывания или "нежелательные" комментарии другим пользователям.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.
Нововведение станет доступным на территории США, Канады, Британии, Австралии, Новой Зеландии и Ирландии.
Также станет доступной и функция Proactive Safety Mode. Она будет автоматически выявлять потенциально опасные ответы и предлагать включить Safety Mode.
Нововведение можно будет включить в настройках, после чего система автоматически оценит содержание твита и отношения между пользователем и его собеседником. Акаунты за которыми следят люди - блокироваться не будут.
Twitter также планирует и усовершенствовать Safety Mode после сбора данных о том, насколько режим безопасности был полезен.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Instagram тем временем ввел функцию Private Story Likes. Благодаря ей пользователи могут лайкать чужие истории без отправки личного сообщения.
Также издание рассказывало и о нововведении, которое получило название "Сделай перерыв".