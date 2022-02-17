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Twitter блокуватиме "тролів" і ненависників

Новость на русском →
Четвер 17 лютого 2022 10:16
Twitter блокуватиме "тролів" і ненависників Фото: Twitter блокуватиме "тролів" і ненависників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Twitter розширить функцію Safety Mode. Сервіс мікроблогінгу буде тимчасово блокувати акаунти, які відправляють ненависницькі висловлювання або "небажані" коментарі іншим користувачам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yahoo.

Нововведення стане доступним на території США, Канади, Британії, Австралії, Нової Зеландії та Ірландії.

Також стане доступною і функція Proactive Safety Mode. Вона буде автоматично виявляти потенційно небезпечні відповіді й пропонувати включити Safety Mode.

Нововведення можна буде включити в налаштуваннях, після чого система автоматично оцінить зміст твіту і відносини між користувачем і його співрозмовником. Акаунти за якими стежать люди - блокуватися не будуть.

Twitter також планує і вдосконалити Safety Mode після збору даних про те, наскільки режим безпеки був корисний.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Instagram тим часом ввів функцію Private Story Likes. Завдяки їй користувачі можуть лайкати чужі історії без відправки особистого повідомлення.

Також видання розповідало і про нововведення, яке отримало назву "Зроби перерву".

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