Twitch офіційно додав українську мову на свою платформу
За зверненням Міністерства цифрової трансформації України, платформа для стрімінгу Twitch додала українську мову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова.
Twitch підтвердив повну підтримку української мови
Влітку Мінцифри офіційно надіслало Twitch прохання про додавання української локалізації. Українська аудиторія платформи - одна з найактивніших у Європі, і підтримка рідної мови забезпечує рівні можливості та зберігає культурну ідентичність користувачів.
У жовтні компанія відповіла на запит і підтвердила повну підтримку української мови. У Twitch зазначили, що локалізація інтерфейсу є важливою для розвитку спільноти та зручного пошуку контенту.
Наразі українська мова вже доступна в рамках активного бета-тестування на платформі.
Українські користувачі активно ініціювали петиції
Глядачі Twitch з України неодноразово ініціювали петиції з проханням додати українську мову на платформу.
"Ми, українська ігрова спільнота, просимо Twitch і Amazon включити українську мову до списку офіційних мов платформи і дозволити її використовувати в трансляціях. Ми готові самостійно перекладати контент через Crowdin або інші системи, якщо отримаємо таку можливість", - ідеться в одній із петицій, що зібрала понад 28 000 підписів.
Активність українських користувачів стала одним із ключових чинників, що призвели до підтримки української мови на Twitch.
