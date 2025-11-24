Twitch офіційно додав українську мову на свою платформу

За зверненням Міністерства цифрової трансформації України, платформа для стрімінгу Twitch додала українську мову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова.

Twitch підтвердив повну підтримку української мови

Влітку Мінцифри офіційно надіслало Twitch прохання про додавання української локалізації. Українська аудиторія платформи - одна з найактивніших у Європі, і підтримка рідної мови забезпечує рівні можливості та зберігає культурну ідентичність користувачів.

У жовтні компанія відповіла на запит і підтвердила повну підтримку української мови. У Twitch зазначили, що локалізація інтерфейсу є важливою для розвитку спільноти та зручного пошуку контенту.

Наразі українська мова вже доступна в рамках активного бета-тестування на платформі.

Українські користувачі активно ініціювали петиції

Глядачі Twitch з України неодноразово ініціювали петиції з проханням додати українську мову на платформу.

"Ми, українська ігрова спільнота, просимо Twitch і Amazon включити українську мову до списку офіційних мов платформи і дозволити її використовувати в трансляціях. Ми готові самостійно перекладати контент через Crowdin або інші системи, якщо отримаємо таку можливість", - ідеться в одній із петицій, що зібрала понад 28 000 підписів.

Активність українських користувачів стала одним із ключових чинників, що призвели до підтримки української мови на Twitch.