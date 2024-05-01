Творець чемпіонського боліда "Ред Булла" покине стайню: відомі терміни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди .

Володар Кубка конструкторів підтвердив завершення епохи британського конструктора з командою. Досвідчений функціонер покине "Ред Булл" у першому кварталі 2025 року.

Ньюї поступово відходитиме від роботи зі стайнею Формули-1. Натомість він зосередиться на роботі над гіперкаром "Ред Булла". Машина RB17 перебуває на фінальній стадії розробки. Про подальші плани британця інформації наразі немає.

У березні з'явилися чутки про інтерес до Ньюї з боку "Феррарі". Скудерія нібито запланувала повернення на вершину F1 з британським дуетом – семиразовим чемпіоном світу Льюїсом Хемілтоном і культовим конструктором. Якщо Ньюї переїде в Маранелло, то запише в трудову книжку роботу з третім історичним грандом Королеви автоспорту після "Вільямса" та "Макларена".

Хто такий Едріан Ньюї

Уродженець Колчестера (графство Ессекс), один із найуспішніших конструкторів в історії автоспорту. Закінчив Університет Саутгемптона, здобувши ступінь з відзнаком у галузі аеронавтики.

У 1980 році потрапив до F1, де почав працювати в команді Емерсона Фіттіпальді. У середині 80-х працював у заокеанській серії CART. Перший болід Формули-1 сконструював для команди "Марч" у 1988-му. За три роки перебрався у "Вільямс" і допоміг британській стайні здобути 4 титули (Менселл, Прост, Хілл, Вільньов). У 1997-2005 рр. працював у "Макларені", де двічі чемпіоном став Хаккінен (1998, 1999).

До "Ред Булла" перебрався в 2006 році. Завоював із австрійською командою 6 Кубків конструкторів і 7 чемпіонських титулів (Феттель – чотири, Ферстаппен – три). Однокласником конструктора був знаменитий телеведучий Джеремі Кларксон.