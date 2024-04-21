Ферстаппен упевнено переміг на першому за 5 років Гран-прі Китаю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки .

На перших метрах дистанції пілот "Астон Мартіна" Алонсо вирвався на друге місце, випередивши Переса з "Ред Булла". Проте, на 5-му колі мексиканець віддав боржок іспанському ветерану, а ще за три того пройшов і гонщик "Макларена" Норріс.

Поступово від стартового провалу оговтався пілот "Феррарі" Леклер. До 12-го кола монегаск встиг піднятися на п'яте місце, випередивши Расселла ("Мерседес") і гонщика "Макларена" Піастрі. Леклер разом із напарником вирішив розтягнути перший відрізок, чекаючи на появу сейфтікару.

Свого Скудерія дочекалася на 22-му колі, коли Леклер під віртуальним автомобілем безпеки навідався у бокси. Однак, вчасно на такі умови гонки зреагували і в "Макларені", відразу ж відправивши на піт-стоп і Норріса. Як наслідок, за Ферстаппеном перед відновленням гонки зібрався цілий пелотон.

Леклер із третьої позиції не зміг наздогнати пілота "Макларена". Більше того, на 39-му колі його пройшов Перес. Проте, і гонщик "Ред Булла" підібратися до Норріса не зумів. Зрештою, мексиканець і монегаск змирилися з третьою і четвертою позиціями відповідно.

Натомість Ферстаппен фактично так і не відчув конкуренцію впродовж усієї дистанції. Для нідерландського пілота перемога в Шанхаї – четверта в п'яти етапах сезону-2024. Доповнили топ-10 Сайнс ("Феррарі"), Расселл, Алонсо з додатковим балом за найшвидше коло, Піастрі, гонщик "Мерседеса" Хемілтон і пілот "Хааса" Хюлькенберг.

Класифікація Гран-прі Китаю-2024: