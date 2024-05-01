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Создатель чемпионского болида "Ред Булла" покинет конюшню: известны сроки

Милтон-Кинс, Среда 01 мая 2024 12:22
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Создатель чемпионского болида "Ред Булла" покинет конюшню: известны сроки Фото: Эдриан Ньюи работал на "Ред Булл" с 2006 года (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Руководитель технического отдела команды "Ред Булл" Эдриан Ньюи завершит многолетнее сотрудничество с австрийской конюшней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды.

Обладатель Кубка конструкторов подтвердил завершение эпохи британского конструктора с командой. Опытный функционер покинет "Ред Булл" в первом квартале 2025 года.

Ньюи будет постепенно отходить от работы с конюшней Формулы-1. Он сосредоточится на работе над гиперкаром "Ред Булла". Машина RB17 находится на финальной стадии разработки. О дальнейших планах британца информации в данный момент нет.

В марте появились слухи об интересе к Ньюи со стороны "Феррари". Скудерия якобы запланировала возвращение на вершину F1 с британским дуэтом – семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном и культовым конструктором. Если Ньюи переедет в Маранелло, то запишет в трудовую книжку работу с третьим историческим грандом Королевы автоспорта после "Уильямса" и "Макларена".

Кто такой Эдриан Ньюи

Уроженец Колчестера (графство Эссекс), один из самых успешных конструкторов в истории автоспорта. Окончил Университет Саутгемптона, получив степень с отличием в области аэронавтики.

В 1980 году попал в F1, где начал работать в команде Эмерсона Фиттипальди. В середине 80-х работал в заокеанской серии CART. Первый болид Формулы-1 сконструировал для команды "Марч" в 1988-м. Три года спустя перебрался в "Уильямс" и помог британской конюшне завоевать 4 титула (Мэнселл, Прост, Хилл, Вильнев). В 1997-2005 гг. работал в "Макларене", где дважды чемпионом стал Хаккинен (1998, 1999).

В "Ред Булл" перебрался в 2006 году. Завоевал с австрийской командой 6 Кубков конструкторов и 7 чемпионских титулов (Феттель – четыре, Ферстаппен – три). Одноклассником конструктора был знаменитый телеведущий Джереми Кларксон.

К слову, ранее Ферстаппен одержал уверенную победу в Шанхае.

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