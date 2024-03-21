Услід за Хемілтоном. "Феррарі" зібралася переманити творця чемпіонського "Ред Булла"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

65-річний конструктор отримав варіант переїзду до Італії. Скудерія прагне залучити британця перед сезоном-2025.

"Феррарі" нібито просунулася в перемовинах із іменитим інженером. Легендарна стайня тепер отримала два козирі для запрошення Ньюї. Британець неодноразово заявляв, що прагне попрацювати з гонщиком-співвітчизником Льюїсом Хемілтоном і Скудерією. Титулований пілот сяде за кермо "Феррарі" в 2025 році.

Потенційний перехід Ньюї до Скудерії дозволить британцю оформити співпрацю з третім історичним грандом Формули-1. Раніше він успішно працював із "Вільямсом" і "Маклареном". У структурі "Ред Булла" Ньюї опинився в 2006 році.

Хто такий Едріан Ньюї

Уродженець Колчестера (графство Ессекс), один із найуспішніших конструкторів в історії автоспорту. Закінчив Університет Саутгемптона, здобувши ступінь з відзнаком у галузі аеронавтики.

У 1980 році потрапив до F1, де почав працювати в команді Емерсона Фіттіпальді. У середині 80-х працював у заокеанській серії CART. Перший болід Формули-1 сконструював для команди "Марч" у 1988-му. За три роки перебрався у "Вільямс" і допоміг британській стайні здобути 4 титули (Менселл, Прост, Хілл, Вільньов). У 1997-2005 рр. працював у "Макларені", де двічі чемпіоном став Хаккінен (1998, 1999).

До "Ред Булла" перебрався в 2006 році. Завоював із австрійською командою 6 Кубків конструкторів і 7 чемпіонських титулів (Феттель – чотири, Ферстаппен – три). Однокласником конструктора був знаменитий телеведучий Джеремі Кларксон.