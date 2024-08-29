Супутник підтвердив поширення вогню на нафтобазі "Атлас" після удару (фото)
З'явилися супутникові знімки нафтобази "Атлас" у Ростовській області після удару 28 серпня. Вони підтверджують поширення пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Новий знімок, зроблений 28 серпня, але через кілька годин після попереднього, дозволяє побачити, що ще в цього дня вогонь поширився на третій резервуар з паливом.
Як уточнює видання, відео очевидців та дані системи NASA FIRMS, яка відстежує пожежі на поверхні Землі, свідчать, що у четвер, 29 серпня, нафтобаза продовжує горіти.
Місцеві Telrgram-канали пишуть, що пожежникам не вистачає для гасіння спеціальних апаратів, які подають піну для нейтралізації палива, що горить.
Вже друга атака на нафтобазу
Комбінат "Атлас" Росрезерву в Кам'янському районі Ростовської області зазнає атаки дронів вже вдруге. До цього дрон атакував "Атлас" у Ростовській області 3 серпня, але тоді пожежу вдалося швидко загасити.
Що відомо про удар по "Атласу" 28 серпня
28 серпня дрони атакували нафтобазу "Атлас" у Ростовській області. Через удар виникли масштабна пожежа та серйозні пошкодження резервуарів з паливом.
Ще 28 серпня джерела РБК-Україна підтвердили, що ГУР разом із ССО ЗСУ вразили російську нафтобазу "Атлас" у Ростовській області недалеко від міста Каменськ-Шахтинський. Цей об'єкт окупантам постачав нафтопродукти.
Пізніше з'явилися перші супутникові знімки "Атласу" після удару. Вже 29 серпня у Генштабі офіційно підтвердили удар по нафтобазі "Атлас".
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