Супутник підтвердив поширення вогню на нафтобазі "Атлас" після удару (фото)

З'явилися супутникові знімки нафтобази "Атлас" у Ростовській області після удару 28 серпня. Вони підтверджують поширення пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Новий знімок, зроблений 28 серпня, але через кілька годин після попереднього, дозволяє побачити, що ще в цього дня вогонь поширився на третій резервуар з паливом.

Як уточнює видання, відео очевидців та дані системи NASA FIRMS, яка відстежує пожежі на поверхні Землі, свідчать, що у четвер, 29 серпня, нафтобаза продовжує горіти.

Місцеві Telrgram-канали пишуть, що пожежникам не вистачає для гасіння спеціальних апаратів, які подають піну для нейтралізації палива, що горить.

Вже друга атака на нафтобазу

Комбінат "Атлас" Росрезерву в Кам'янському районі Ростовської області зазнає атаки дронів вже вдруге. До цього дрон атакував "Атлас" у Ростовській області 3 серпня, але тоді пожежу вдалося швидко загасити.