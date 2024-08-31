Пентагон промовчав про дозвіл на удари по РФ після зустрічі Остіна з Умєровим

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на непохитній прихильності Сполучених Штатів підтримці України під час сьогоднішньої зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Пентагоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони США .

Остін засудив напад Росії на критично важливу цивільну інфраструктуру України на початку цього тижня і сказав, що США "продовжуватимуть очолювати союзників і партнерів у наданні ключових можливостей, щоб допомогти Україні захистити себе".

"Дозвольте мені прояснити, що ніколи не можна націлюватися на цивільних осіб, і стійкість України допоможе їй перемогти агресію та звірства Путіна", — сказав Остін.

Він додав, що українські сили продовжують залишатися непохитними.

"Вони продовжують відбивати штурм [Кремля] і завдавати великих втрат російським окупантам. Отже, не помиляйтеся, Сполучені Штати не відмовляться від нашої підтримки вільної та суверенної України", – сказав він.

У Пентагоні нагадали, що наступного тижня у Німеччині відбудеться чергове засідання у форматі "Раммштайн".

Остін сказав, що на зустрічі партнери намагатимуться задовольнити нагальні потреби України на полі бою, включаючи можливості протиповітряної оборони для відбиття російських безпілотників і ракетних атак.