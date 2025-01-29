У Тверській області під удар потрапила нафтоперекачувальна станція, була пожежа, - ЗМІ

Атака дронів на РФ

Росіяни вночі 29 січня заявили про наліт дронів на декілька регіонів РФ. Міноборони Росії зранку доповіло про нібито знищення 104 безпілотників, з яких майже половина "збили" у Курській області.

Цієї ночі було атаковано нафтобазу "Лукойл" у населеному пункті Кстово Нижегородської області Росії. Джерела РБК-Україна повідомили, що за операцією стояло Головне управління розвідки Міноборони.

Відомо, що було чотири влучання по території нафтобази. Внаслідок атаки на нафтобазі виникла серйозна пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.