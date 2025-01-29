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В Міноборони РФ звітують про збиття понад сотні дронів у семи областях

Середа 29 січня 2025 06:48
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В Міноборони РФ звітують про збиття понад сотні дронів у семи областях Фото: ударні безпілотники масовано атакували Росію (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Вночі ударні безпілотники атакували низку областей Російської Федерації. Сили протиповітряної оборони ворога знищили понад 100 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

У відомстві зазначили, що впродовж минулої ночі черговими засобами ППО начебто перехоплені та знищені 104 безпілотних літальних апарати.

Серед цілей знищені:

  • 47 - над територією Курської області;
  • 27 - над територією Брянської області;
  • 11 - над територією Смоленської області;
  • 7 - над територією Тверської області;
  • 4 - над територією Бєлгородської області;
  • 3 - над територією Нижньогородської області;
  • 3 - над територією Калуської області;
  • один - над територією Ростовської області;
  • один - над над Ладозьким озером у Ленінградській області.

Крім того, вночі в аеропорту "Пулково" запроваджували план "Килим" через переліт частини дронів з Тверської в Ленінградську область.

Масштабні атаки дронів на Росію

Як повідомлялося, минулої ночі дрони-камікадзе атакували місто Кстово у Нижегородській області. Удари БпЛА спровокували пожежу на території місцевого нафтопереробного заводу.

Крім того, ударні безпілотники атакували цивільну інфраструктуру в Смоленській, Тверській і Брянській областях.

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