В Міноборони РФ звітують про збиття понад сотні дронів у семи областях

Вночі ударні безпілотники атакували низку областей Російської Федерації. Сили протиповітряної оборони ворога знищили понад 100 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

У відомстві зазначили, що впродовж минулої ночі черговими засобами ППО начебто перехоплені та знищені 104 безпілотних літальних апарати. Серед цілей знищені: 47 - над територією Курської області;

27 - над територією Брянської області;

11 - над територією Смоленської області;

7 - над територією Тверської області;

4 - над територією Бєлгородської області;

3 - над територією Нижньогородської області;

3 - над територією Калуської області;

один - над територією Ростовської області;

один - над над Ладозьким озером у Ленінградській області. Крім того, вночі в аеропорту "Пулково" запроваджували план "Килим" через переліт частини дронів з Тверської в Ленінградську область.