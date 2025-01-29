В Тверской области под удар попала нефтеперекачивающая станция, был пожар, - СМИ

Атака дронов на РФ

Россияне ночью 29 января заявили о налете дронов на несколько регионов РФ. Минобороны России утром доложило о якобы уничтожении 104 беспилотников, из которых почти половина "сбили" в Курской области.

Этой ночью была атакована нефтебаза "Лукойл" в населенном пункте Кстово Нижегородской области России. Источники РБК-Украина сообщили, что за операцией стояло Главное управление разведки Минобороны.

Известно, что было четыре попадания по территории нефтебазы. В результате атаки на нефтебазе возник серьезный пожар.

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