В Тверской области под удар попала нефтеперекачивающая станция, был пожар, - СМИ

В Тверской области РФ ночью 29 января под атаку дронов попала нефтеперекачивающая станция. На объекте возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Shot.
Отмечается, что во время ночной атаки дронов якобы была атакована нефтеперекачивающая станция "Транснефть-Балтика" в Тверской области.
По сообщению росСМИ, около 1:00 по местному времени на подлете к станции в Андреапольском районе Тверской области российская ПВО якобы уничтожила шесть беспилотников. В результате атаки возник пожар на нефтеперекачивающей станции, который якобы потушили через несколько часов.
Минобороны РФ утверждает, что в Тверской области за ночь якобы сбили семь дронов.
скриншот google.com/maps
Россияне ночью 29 января заявили о налете дронов на несколько регионов РФ. Минобороны России утром доложило о якобы уничтожении 104 беспилотников, из которых почти половина "сбили" в Курской области.
Этой ночью была атакована нефтебаза "Лукойл" в населенном пункте Кстово Нижегородской области России. Источники РБК-Украина сообщили, что за операцией стояло Главное управление разведки Минобороны.
Известно, что было четыре попадания по территории нефтебазы. В результате атаки на нефтебазе возник серьезный пожар.
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