Головна » Життя » Суспільство

"Тут має звучати Україна": в Одесі зупинили роботу Palladium через російську музику

Вівторок 04 листопада 2025 18:45
"Тут має звучати Україна": в Одесі зупинили роботу Palladium через російську музику Фото: Клуб Palladium в Одесі (topclub.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Одесі тимчасово припинив роботу готельно-ресторанний комплекс Palladium після того, як діджей увімкнув у клубі російську пісню перед тисячною публікою.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Кіпер підписав спільний із військовим командуванням наказ про заборону роботи Palladium на час перевірки щодо відтворення російськомовного контенту.

Він наголосив, що всі заклади громадського харчування, відпочинку та торгівлі в області мають неухильно дотримуватися законодавства про державну мову, культуру та вимог воєнного стану. Крім того, департаментам ОВА, головам громад та іншим дотичним державним органам доручено вжити заходів для запобігання подібним порушенням та провести з підприємцями чітке роз’яснення вимог законодавства.

"Одеса - українське місто. І тут має звучати Україна", - підкреслив очільник ОВА.

Нагадаємо, в Одесі спалахнув скандал після того, як у клубі Palladium діджей увімкнув російську пісню перед тисячною публікою. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер назвав це неприпустимим під час війни з РФ і доручив провести перевірку та надати правову оцінку діям закладу.

РБК-Україна також писало, що в Україні діє заборона на публічне виконання російської музики, а за її відтворення у закладах передбачено штрафи. Юристка Каріна Гринчик наголошує: слухати російських виконавців під час війни - це не лише питання смаку, а й моральної відповідальності. За приватне прослуховування покарання немає, але за публічне - штраф, який можуть підвищити. У кількох містах уже були випадки, коли людей притягували до відповідальності за публічне слухання російської музики.

Одеса Мовний скандал Музика Російська музика
